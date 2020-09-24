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Спорт

Иркутский ФК «Зенит» на своем поле проиграл «Ленинградцу»

Судьбу встречи решил один забитый мяч
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Иркутский ФК «Зенит» дома проиграл «Ленинградцу»

Иркутский ФК «Зенит» дома проиграл «Ленинградцу»

Фото: Анна ПОПОВА

Футболисты иркутского «Зенита» неудачно начали очередную домашнюю серию в Профессиональной футбольной лиге. На поле стадиона «Труд» наши парни уступили «Ленинградцу» из Санкт-Петербурга со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече был забит на исходе первого тайма. На 40-й минуте после контратаки гостей, «Ленинградец» вперед вывел Константин Троянов. Во втором отрезке, зенитовцы создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но до точного удара дело так и не дошло. Сравнять счет нашей дружине не удалось.

Следующий матч в рамках ПФЛ «Зенит» проведет 27 сентября. В этот день к нашей команде пожалует московское «Динамо-2». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 16.00.

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