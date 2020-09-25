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Сдать на переработку зубные щетки, пластиковые карты, DVD диски могут иркутяне до 30 сентября

Экологическая акция проходит в Иркутске
Мария КНЯЗЕВА
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Сдать на переработку зубные щетки, пластиковые карты, DVD диски могут иркутяне до 30 сентября

Сдать на переработку зубные щетки, пластиковые карты, DVD диски могут иркутяне до 30 сентября

Фото: Эльвира ОСИПОВА

Иркутянам предлагают принять участие в экоакции «#н0ль». Избавиться от старых не электрических зубных щеток, бритвенных станков, пластиковых крышек от бутылок, батареек, аккумуляторов, ртутьсодержащих лампочек, пластиковых карт и CD/DVD дисков можно ежедневно с 12.00 до 19.00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Организаторы сбора отмечают, что все, что можно переработать будет отправлено на переработку, а то, чему уже невозможно дать «вторую жизнь» будет утилизировано.

Если вы уже задумывались о раздельном сборе мусора, возможно, сейчас - то время, когда можно найти единомышленников, которые помогут советами, подскажут, как и что делать, чтобы беречь природу. Акция продлится до 30 сентября.

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Сбор предметов на переработку проходит по адресу ул.5 Армии, 38.