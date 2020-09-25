Повышение уровня воды в Байкале: ситуацию рассмотрят на Правительственной комиссии по ЧС

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудили ситуацию с повышением уровня воды в Байкале. Этот вопрос будет рассмотрен Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По данным на 22 сентября, уровень воды в озере Байкал достиг 457,09 метра при максимальной отметке - 457. Вода прибывает ежедневно на 1 см. По требованию Росводоресурса сброс воды на Иркутской ГЭС был увеличен в сентябре до 2700 куб. м/сек. Если наращивать его до 3200 куб. м/сек и выше, населенные пункты Хайрюзовка, Ангара, Усть-Балей, Усть-Куда, а также некоторые садоводства могут попасть в зону подтопления.

На Правительственной комиссии рассмотрят и вопрос, связанный с землетрясением, которое произошло в Иркутской области в ночь на 22 сентября. Губернатор Иркутской области предложил совместно с Российской академией наук обсудить создание системы мониторинга сейсмоактивных точек на территории Приангарья и Бурятии.

В рамках встречи Игорь Кобзев также поблагодарил Евгения Зиничева за поддержку, которую Иркутская область получает от МЧС России в рамках развития систем безопасности. Так, в сентябре спасатели региона получили 40 единиц специализированной техники. На эти цели Министерство выделило более 261 млн рублей.

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