Игорь Кобзев поблагодарил Владимира Путина за Суворовское училище и решение ряда других задач

Фото: Пресс-служба Президента РФ.

Глава государства Владимир Путин традиционно проводит встречи с вновь избранными губернаторами регионов. На этот раз президент пообщался с главами субъектов в режиме видеоконференции. Он поздравил победителей и отметил, что оказанное им доверие - это, прежде всего, огромная ответственность.

Принявший участие во встрече глава Иркутской области Игорь Кобзев поблагодарил Владимира Путина за участие в решении ряда ключевых для региона вопросов, связанных с ликвидацией отходов БЦБК и «Усольехимпрома», созданием в Иркутске Суворовского училища.

До избрания губернатором Игорь Кобзев 9 месяцев исполнял обязанности главы региона и изучил существующие в Приангарье проблемы. На встрече он обозначил ключевые задачи: обеспечение экологической безопасности, борьба с незаконными рубками и лесовосстановление, модернизация первичного звена здравоохранения, развитие региональной и муниципальной транспортной инфраструктуры, предоставление жилья детям-сиротам, продолжение работы по восстановлению пострадавших от наводнения Тулуна и Нижнеудинска.

- Регион нуждается в особом внимании. Для меня сегодня главная задача – сформировать команду, мобилизовать ее и все ресурсы, чтобы работать на благо жителей Иркутской области. Главное – люди. Власть должна использовать ресурс открытости и доступности для того, чтобы получать обратную связь, - сказал Игорь Кобзев.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.