В Иркутской области учителя получают выплаты за классное руководство

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В рамках встречи Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и главы Иркутской области Игоря Кобзева шла речь о реализации в регионе национальных проектов «Образование» и «Демография». По ним в 2020 году Приангарью из федерального бюджета выделено более 1,215 млрд и 1,247 млрд рублей соответственно. По нацпроекту «Образование» в 2020 году в области сдадут 3 школы: в селе Хомутово и деревне Грановщина на 725 мест, в поселке Маркова на 1275 мест. В рамках нацпроекта «Демография» запланировано ввести 12 детских садов. На встрече обсуждался вопрос включения в федеральные программы строительства нескольких школ в Иркутске и Братске. Также Игорь Кобзев рассказал о проектах и программах, которые реализуются в регионе. - С 1 сентября по поручению Президента РФ в области организовано бесплатное горячее питание школьников 1-4 классов. Его получают более 134 тысяч человек из 837 школ. Вопрос на особом контроле. Мониторинг проводится ежедневно, работает телефон горячей линии, куда могут обращаться родители, - отметил Игорь Кобзев.

Также с 1 сентября для учителей введено денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей в месяц. Его получают 15 889 педагогов. Из федерального бюджета в 2020 году на эти цели выделено более 671 млн рублей.

Плюс ко всему в этом году 97 учителей получают выплаты по программе «Земский учитель». Это один из самых высоких показателей среди субъектов РФ. Как сообщил Игорь Кобзев, уже 80 учителей из числа лидеров конкурсного отбора приступили к работе в 32 муниципальных образованиях региона. В ближайшее время в сельские школы приедут еще 17 педагогов.

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