В Иркутской области разработали азбуку тофаларского языка в виртуальной реальности

Автономная некоммерческая организация «Образование 360» представит проект «VR-Азбука тофаларского языка», который направлен на вовлечение школьников Тофаларии, расположенной в Нижнеудинском районе Иркутской области, в процесс изучения родного языка с помощью новых технологий.

- VR-уроки содержат видео- и фотосцены, отснятые на территории Тофаларии в формате 360 градусов. Это разные значимые места, достопримечательности, пейзажи, действия, мероприятия. Каждый урок – это буквы и слова, подкрепленные транскрипцией и произношением от носителя языка. Уроки начинаются с информационно-познавательного ролика, повествующего об истории, культуре и природе Тофаларии, а заканчиваются интерактивным заданием для закрепления изученного материала, - рассказал директор АНО «Образование 360» Кирилл Казаков.

В начале октября команда разработчиков отправится в поселок Алыгджер (Тофалария), где оборудует учебный класс необходимой VR-гарнитурой, проведет инструктаж для преподавателей и учеников.

- Мы задались целью создать интересную форму подачи материала, которая вовлекает в процесс обучения. При этом параллельно произошла частичная «оцифровка» тофаларского языка, что способствует его сохранению. В результате получилось десять уроков, которые следуют структуре утвержденного и выпущенного в 1989 году учебника, включенного в общеобразовательную программу, - отметил Кирилл Казаков.

Проект «VR-Азбука тофаларского языка» реализуется при поддержке правительства Иркутской области, Росмолодежи, Фонда президентских грантов.

Он вошел во всероссийскую программу апробации приложений VR/AR для общего образования. Проект будет представлен 1 октября 2020 года в 11:00 в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, 253, 2 этаж, 203 ауд.).