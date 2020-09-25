Иркутский авиазавод сохранил рабочие места

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил официальное обращение Министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову о недопущении сокращения штата Иркутского авиазавода и о необходимости увеличить объемы производства.

Также еще в августе глава региона встречался с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы обсудить вопрос увеличения количества контрактов на поставку авиационной техники, производимой на Иркутском авиазаводе. Тогда же Минобороны был подписан ряд контрактов с ИАЗом, что позволило отменить массовое высвобождение работников предприятия и сохранить их занятость.

Напомним, что по причине сокращения заказов на ИАЗе могли сократить до 5% коллектива, а это более 300 человек. Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут». Основная продукция - многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-30МК, учебно-боевые самолеты Як-130, самолеты первоначального обучения Як-152. В качестве головного исполнителя ПАО «Корпорация «Иркут» разрабатывает и производит пассажирские самолеты МС-21, ведет испытания опытных МС-21-300 и развертывает производство серийных лайнеров. Кроме того, Иркутский авиационный завод играет большую роль в социальном развитии Иркутска. На предприятии работают свыше 12 тысяч человек.

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