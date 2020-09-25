Четверо иркутян, которые спасли водителя из горящей машины, получили награды от МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Достойный поступок не остался незамеченным. Спасатели наградили четырех иркутян, которые 15 сентября спасли водителя из горящего автомобиля. Они увидели, как на перекрестке улиц Академическая и Старокузьмихинская, Тойота Королла съехала с дороги и наехала на бордюр. Скорее всего, водитель японского авто, попавшего в ДТП, начал сильно газовать, чтобы съехать обратно на асфальт. Двигатель Тойоты не выдержал, и внезапно загорелся. Из-под капота пошел густой черный дым. Владелец же японки из салона почему-то не выходил

- Очевидцы Кирилл Роднин, Сергей Попов, Антон Бебякин, и Денис Христолюбов выбили лобовое стекло автомобиля, салон которого наполнялся дымом, и вытащили находящегося без сознания водителя, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – После этого неравнодушные мужчины потушили огонь под капотом.

После приезда пожарных, все четверо спасителей разъехались, не оставив номеров телефонов. Руководители регионального МЧС нашли их через соцсети. На днях всех смельчаков наградили. Мужчинам вручили благодарственные грамоты начальника МЧС России Приангарья, и автомобильные огнетушители.

- Своим поступком они доказали, что, даже без опыта работы в экстренных службах, можно оказать помощь человеку в чрезвычайной ситуации, - отметили спасатели.