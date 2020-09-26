76 новых случаев коронавируса выявили 26 сентября в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Темпы распространения коронавируса в Иркутской области медленно, но верно идут на спад. По состоянию на утро 26 сентября диагноз COVID-19 поставили 76 жителям региона. Общее же число случаев заражения с начала пандемии дошло до 18821.

"865 пациентов по-прежнему находятся в больницах, еще 837 человек проходят лечение амбулаторно", - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Также за сутки 112 жителей Иркутской области смогли победить вирус и вернуться к обычной жизни. Причем, 74 из них не лежали в больницах, а лечились на дому. Что до печальной статистики смертей от COVID-19, то она не изменилась. С начала периода распространения инфекции от ее последствий скончались 222 пациента. Еще 88 стали жертвами других тяжелых заболеваний, которые обострились из-за коронавируса.