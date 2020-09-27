Погода на 27 сентября в Иркутске: днем без осадков и до +10 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода начинает налаживаться в Иркутске. После дождливой и очень ветреной субботы, в воскресенье, 27 сентября синоптики обещают, что в нашем городе не будет существенных осадков. Ветер по-прежнему подует северо-западный, но не такой сильный как накануне – 8-13 м/с. Столбик термометра покажет +8, +10 градусов.

А вот по Иркутской области немного другая картина. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами возможны кратковременные дожди, утром при прояснении туман. Ветер подует западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в горах Восточного Саяна 2-7 м/с. Температура днем +8,+13 градусов, местами до +2.

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