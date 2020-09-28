СМИ: задержанного депутата Андрея Левченко этапируют в Москву. Фото: официальный сайт КПРФ Иркутской области

Задержанного по подозрению в мошенничестве депутата Законодательного Собрания Иркутской области и сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко этапируют в Москву. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 29 сентября Басманный суд изберет Андрею Левченко меру пресечения.

Напомним, о задержании Андрея Левченко в Иркутске, утром, 28 сентября сообщили в СК России. Следователи главного управления по расследованию особо важных дел установили его причастность к мошенничеству в особо крупном размере. Он проходит делу о хищении денег Фонда капремонта многоквартирных домов региона. По этому делу уже привлечен к ответственности глава компании «Звезда» Олег Хамуляк. Во время расследования следователи выяснили, что к делу причастен Андрей Левченко. (Подробности)

В доме и на работе провели обыски. Также обыски прошли в доме его отца – бывшего губернатора Приангарья Сергея Левченко.

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