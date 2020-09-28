Задержан сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко

Андрей Левченко. Фото: официальный сайт КПРФ Иркутской области

В Иркутске задержан депутат Законодательного Собрания Приангарья Андрей Левченко. Следователи главного управления по расследованию особо важных дел установили его причастность к мошенничеству в особо крупном размере.

Напомним, еще в феврале 2019 года СК России было возбуждено уголовное дело о хищении денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере. Напомним, ранее по этому делу предъявили обвинение директору фирмы «Звезда» Олегу Хамуляку. Во время расследования выяснилось, что к преступлению причастен Андрей Левченко.

- Выяснилось, что Олег Хамуляк в октябре 2017 года предоставил в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России. - Затем Хамуляк с Левченко заключили договор с зарубежной компанией на поставку в Иркутск лифтового оборудования на 167 019 240 рублей, который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам. После этого Левченко и Хамуляк создали в качестве прокладки еще одна компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ необоснованно увеличилась уже до 319 677 000 рублей. После этого, в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приангарья регулярно направлялись отчетные документы с заведомо завышенной стоимостью лифтового оборудования, а также ремонтных работ.

По версии следствия из-за этой схемы, Иркутской области был причинен ущерб на 185 миллионов рублей. 28 сентября Андрея Левченко задержали. В его жилище и на работе провели обыски. Кроме того, обыск прошел в доме его отца - бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Сейчас решается вопрос об избрании Андрею Левченко меры пресечения.