Сыну экс-губернатора Иркутской области Андрею Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве

28 сентября 2020 года. Андрей Левченко заходит в главное управление по расследованию особо важных дел СК России. Фото: СК России

Депутату Законодательного Собрания Иркутской области Андрею Левченко, который был задержан 28 сентября в Иркутске, предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Для этого сына экс-губернатора Приангарья Сергея Левченко с вещами доставили в главное управление по расследованию особо важных дел СК России. А перед этим, в жилище и на работе чиновника были проведены обыски. Также обыск прошел в доме его отца. Вскоре решится вопрос о мере пресечения Андрею Левченко.

- Следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Напомним, Андрей Левченко проходит по делу о хищении денег Фонда капремонта многоквартирных домов региона, в особо крупном размере. По этому делу уже привлечен к ответственности глава компании «Звезда» Олег Хамуляк. Во время расследования обнаружилось, что к делу причастен Андрей Левченко.

Еще раз кратко расскажем о некоторых подробностях дела. Итак, по версии следователей, Олег Хамуляк вместе с другими людьми в октябре 2017 года, предъявил в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт. После этого Хамуляк с Левченко заключили договор с зарубежной компанией на поставку в Иркутск лифтового оборудования на 167 019 240 рублей, который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам.

После этого появилась еще одна компания, благодаря чему цена на ремонт лифтов увеличилась до 319 миллионов рублей.

Затем в Фонд капремонта многоквартирных домов Приангарья регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонта. По версии следствия из-за этой схемы Иркутской области был причинен ущерб в 185 миллионов рублей.

Добавим, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и других соучастников преступления.

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