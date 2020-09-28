Водитель под наркотиками сбил трех пешеходов в Братске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Серьезная авария произошла 26 сентября в Братском районе. В поселке Ключи-Булак, на улице Трактовой, 27-летний водитель ВАЗ-2107 сбил сразу трех пешеходов, которые шли по правому краю проезжей части. Пострадали 71-летняя женщина и двое мужчин 52 и 65 лет. Их госпитализировали с различными травмами. Что касается водителя, то выяснилось, что аварию он совершил далеко не по невнимательности.

- Он был в наркотическом опьянении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мы ищем свидетелей и очевидцев этого ДТП. Важна любая информация.

Похожая авария произошла и в Вихоревке. На улице Олега Кошевого неизвестный водитель на автомобиле, марка которого еще неизвестна, сбил двух мужчин 33 и 47 лет. Не оказав им помощь, нарушитель скрылся. Оба пострадавших госпитализированы. Полицейские призывают лихача самому явиться в отдел.

Полицейские еще раз предупреждают водителей, что после ДТП, водитель и пострадавшие, обязаны вызвать скорую помощь и полицию, дожидаясь их на месте аварии.