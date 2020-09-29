Умер Ким Балков, иркутский писатель и поэт Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Литературный мир сегодня скорбит. В Иркутской области скончался известный российский писатель и поэт. Умер Ким Балков, автор нескольких десятков книг, многогранный талант. О кончине автора сообщают коллеги и друзья в социальных сетях.

Ким Балков писал и стихи, и повести, и рассказы, и романы. Писал об исторических событиях, сибирском казачестве, о нашей природе. Был самобытным, глубоким, искренним. Творить он не переставал до последнего дня. А на презентации книги в свой 80 день рождения сказал:

- Я подошел к тому порогу, когда надо задать: «Что я оставил после себя?». Считаю, что не так уж и много. Но все же писатели моего поколения создали новый образ человека - неприукрашенного и, в то же время, не приниженного, человека широкой свободной вольной души.

Умер Ким Балков 28 сентября 2020 года. Но слово его будет жить.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Кима Балкова.

СПРАВКА «КП»

Ким Балков родился в 1937 году в село Большая Кудара Кяхтинского района Бурят-Монгольской АССР. Учился в Иркутском государственном университете вместе с драматургом Александром Вампиловым и писателем Валентином Распутиным.

Уже в студенчестве его стихи публиковали в журналах и альманахах. Ким Балков - автор более 30 книг, среди которых романы «Байкал - море священное», «Идущие во тьму», «От руки брата своего». Лауреат Большой литературной премии России, победитель международного конкурса «Новая русская книга — 2001», лауреат государственной премии Бурятии.

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