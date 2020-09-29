Еще у 87 сибиряков подтвердился коронавирус в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом: 29 сентября – 19 076. За минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили еще 87 заболевшим. В больницу попали еще 21 заразившийся.

«Всего в медучреждениях региона 29 числа под наблюдением медиков 1043 пациентов с COVID-19», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Дома лечатся еще 658 подхвативших заразу. Есть и радостные новости, за последние 24 часа выписали 81 счастливчика, справившегося с инфекцией.

Увы, но и в Приангарье борьба с новой коронавирусной инфекцией не обошлась без жертв. Сегодня стало известно о смерти еще двух зараженных. От коронавируса в регионе скончались 226 человек, еще 88 с таким же диагнозом – от сопутствующих болезней.

Читайте также:

Продление масочного режима в Иркутской области до устранения угрозы заражения COVID-19 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08