Продление масочного режима в Иркутской области до устранения угрозы заражения COVID-19

Продление масочного режима в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области принято решение о продлении масочного режима. Изменение уже внесено в Указ губернатором Приангарья Игорем Кобзевым.

«Согласно требованиям Роспотребнадзора в Иркутской области продлен масочный режим до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Также в регионе сохраняются все ограничительные меры в работе организаций, а сибиряки старше 65 остаются на больничных до 12 октября.

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