Нелегальную партию черной икры задержали на посту в Слюдянке. Фото: Россельхознадзор по Иркутской области и Республике Бурятия

В Иркутской области на полицейском посту «Рубеж», что находится в городе Слюдянка, в очередной раз накануне задержали партию черной икры. Общий вес «черного золота» - 13 кило.

«13 килограммов черной икры были обнаружены при досмотре грузового автомобиля марки «Вольво», следующего по маршруту Владивосток – Кемерово», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. – «Она была упакована в пластиковые контейнеры без маркировки».

Документов на икру осетровых у дальнобойщика, перевозившего в грузовике и другую рыбную продукцию, не оказалось. Водителю придется ответить за «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Икру изъяли сотрудники полиции, она помещена на хранение до вынесения правового решения.

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