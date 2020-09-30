Два госпиталя для больных коронавирусом снова откроются в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дополнительные койки для заболевших коронавирусом начали убирать в Иркутской области в июле. Именно тогда в Приангарье эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, область вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Однако, медикам снова приходится открывать госпитали для больных новой коронавирусной инфекцией.

«Со второй декады сентября наблюдается рост заболеваемости инфекцией, в связи с чем мы вынуждены предпринимать соответствующие меры», - рассказала пресс-службе регионального правительства начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Ольга Дертышникова.

Специалисты также отмечают, что и молодые сибиряки, по сравнению с мартом-апрелем, осенью стали чаще подхватывать заразу.

Начиная с 9 сентября, количество коек в регионе уже увеличено на 300, сейчас их развернуто 1600 штук. В ближайшее время снова откроют еще два госпиталя.

«На базе Иркутской городской клинической больницы №10 на 120 коек и на базе Областного гериатрического центра на 55 коек», - говорит Дертышникова.

Они готовы будут принять зараженных уже с 1 октября. Болеющих в легкой форме продолжат лечить врачи из поликлиник. В Приангарье сейчас этим занимаются медики из 84 амбулаторно-поликлинических учреждений.

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