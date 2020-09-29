Синоптики рассказали о погоде на октябрь 2020 в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После дождей в сентябре, которые как назло часто попадали на выходные, у иркутян еще есть надежда на то, что уж октябрь не станет таким промозглым, и порадует хотя бы парочкой теплых дней. Да, обычно в этот месяц у нас выпадает первый хрустящий снег. Но, бывают и исключения. Например, два года назад, в середине октября горожане умудрялись загорать на пляже. Но, как будет в этот раз? Синоптики уже знают прогноз погоды на октябрь 2020 в Иркутске.

- В октябре ожидаем температуру на 1-2 градуса выше нормы, - рассказывает «КП»–«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Осадков выпадет около нормы и даже меньше. Ночами в среднем от +3 до -3 градусов. В отдельные ночи до -7. Днем колебания от +7 до +12. Но, спешим обрадовать. Нас ждет несколько теплых дней, когда воздух прогреется до +18. Ждите такой подарок природы в первой половине месяца, так как к концу октября похолодает до +3, +8.

Правда, начало октября иркутян вовсе не порадует. Погода испортится 1 октября. В город вновь вернется дождь, подует ветер до 14 м/с и всего +4, +6 на термометре. Такая же картина за окном и 2 октября. Только в этот день выпадет мокрый снег. По словам синоптиков, возможен даже первый покров, но он быстро растает. Теплеть начнет к выходным. Например, в воскресенье, 4 октября уже до +15. Вот такой прогноз погоды на октябрь 2020 в Иркутске.

- Что касается устойчивого снежного покрова, то в Иркутске прогнозируем его на начало ноября, - добавляет Юлия Янькова. – А вот на севере в конце октября. Там, местным жителям нужно быть готовыми к холодам уже сейчас. Ночами от -5, до -10, днем всего +4, +10. А к концу месяца и вовсе – 5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, какая зима ждет Иркутск (Подробности)