Нелегальный алкоголь продавали в караоке-баре в центре Иркутска. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Проверку караоке-бара по улице Карла Маркса, иркутские полицейские организовали после многочисленных жалоб местных жителей. Они рассказали, что в заведении постоянно шумно, а его посетители порой ведут себя непристойно. В бар полицейские нагрянули вместе с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков и со спецназом «Гром».

- Оказалось, что в этом увеселительном заведении продавали алкоголь без разрешительных документов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Всего, изъято 63 литра алкоголя на сумму 60 тысяч рублей. На 28-летнего владельца бара составлен протокол по статье «Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов».

Кроме этого, в разгар вечеринки, полицейские нашли в баре 5 посетителей в наркотическом опьянении. Их отправили на медосвидетельствование.

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