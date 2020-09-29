Сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко арестован до 20 ноября

Андрей Левченко арестован до 20 ноября. Фото: СУ СК России

Депутату Законодательного Собрания Иркутской области Андрею Левченко, которого 28 сентября задержали в Иркутске по обвинению по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», избрали меру пресечения. 29 сентября Басманный районный суд Москвы отправил сына экс-губернатора Приангарья Сергея Левченко под арест.

- Под стражей в СИЗО Андрей Левченко пробудет до 20 ноября 2020 года, - подтвердили информацию корреспонденту «КП»-«Иркутск в пресс-службе Басманного районного суда.

Напомним, во время задержания, дома и на работе Андрея Левченко прошли обыски. Также обыск прошел в доме его отца.

Так в чем же обвиняют Андрея Левченко? Чиновник проходит по делу о хищении денег Фонда капремонта многоквартирных домов региона. Ранее, по этому делу уже привлечен к ответственности глава компании «Звезда» Олег Хамуляк. Во время расследования, выяснилось, что к делу причастен Андрей Левченко.

По версии следствия, Олег Хамуляк вместе с другими людьми в 2017 году, предъявил в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт. После этого Хамуляк с Левченко заключили договор с зарубежной компанией на поставку в Иркутск лифтового оборудования на 167 019 240 рублей, который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам.

После этого появилась еще одна компания, благодаря чему цена на ремонт лифтов увеличилась до 319 миллионов рублей.

Затем, в Фонд капремонта многоквартирных домов Приангарья предоставлялись отчетные документы, в которых была заведомо завышенная стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонта. Следователи считают, что из-за такой схемы Иркутской области был причинен ущерб в 185 миллионов рублей. Расследование этого дела продолжается.

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