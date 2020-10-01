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Иркутянин оплатил штраф за вождением пьяным, чтобы продать машину

За нарушение ПДД мужчина выплатил 30 000 рублей
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянин оплатил штраф за вождением пьяным, чтобы продать машину

Иркутянин оплатил штраф за вождением пьяным, чтобы продать машину

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутянин был задержан сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. Получил штраф в размере 30 000 рублей. Оплачивать задолженность не спешил. Тогда за дело взялись судебные приставы. Им мужчина сообщил, что денег сейчас у него нет, платить не будет.

«В связи с этим был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля марки Honda Inspire, 2001 года выпуска, собственником которого является неплательщик», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

Его-то, как оказалось, автомобилист и собирался в ближайшее время сам продать, поэтому уплатил долг в короткие сроки.

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