Вахтовика со свертками наркотиков задержали в аэропорту Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель города Черемхово собрался на работу вахтовым методом на север Иркутской области. И в командировку с собой прихватил 15 свертков с наркотиком. Однако, до работы мужчина так и не добрался. Дальше входного контроля в аэропорту Иркутска он не прошел. Вахтовика задержали сотрудники безопасности воздушной гавани вместе с транспортными полицейскими.

«Свертки 39-летний задержанный положил в перчатки, упакованные в ручную кладь», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. - «Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое в свертках вещество является наркотическим средством».

Как вахтовик пояснил полицейским, наркотики он вез для себя, чтобы употреблять их в командировке.

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