Три человека пострадали в ДТП в Нижнеудинске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Крупная авария произошла вечером, 30 сентября в Нижнеудинске. На пересечении улицы Гоголя и переулка Уватского столкнулись отечественная Волга 3110 и Хонда Фит.

- Водитель и два пассажира японского авто, среди которых были женщина и 4-летний ребенок, с различными травмами доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Что касается 26-летнего водителя Волги, то он после аварии скрылся, но вскоре был задержан. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Кроме того, нарушитель сел за руль без водительского удостоверения. На него составили 6 протоколов.

Полицейские еще раз напоминают автолюбителям Приангарья, что за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей. Помимо этого, можно лишиться водительских прав. Ну а за оставление места ДТП, можно угодить за решетку на 15 суток.

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