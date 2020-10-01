Денег нет: футболисты иркутского «Зенита» не смогут вылететь на гостевые матчи в Санкт-Петербург. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Иркутский футбольный клуб «Зенит» не сможет принять участие в очередных выездных матчах Первенства России. Дело в том, что наша команда даже не сможет вылететь в Санкт-Петербург на игры против местных команд «Зенит-2» (6 октября) и «Звезда» (9 октября).

- По регламенту, команда гостей должна за пять дней до матча сообщить хозяевам о прибытии на игру, - рассказывают в пресс-службе иркутского «Зенита». - Однако, на сегодняшний день у нашей команды нет возможности вылететь на матч по финансовым причинам. Уведомление питерскому «Зениту-2» мы уже отправили. В случае двух неявок на матчи, команде грозит снятие с соревнований. Более того, в таком случае, «Зенит» сможет вернуться в профессиональный футбол только через два года.

Напомним, о проблемах иркутского «Зенита» «КП»-«Иркутск» рассказывала еще неделю назад. Спортивный директор клуба Александр Ковалев сообщил тогда о том, что футболистам не платят зарплату уже три месяца. (Подробности)

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