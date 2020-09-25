Иркутский ФК «Зенит» может сняться с Первенства России. Фото: Анна ПОПОВА.

Возможно, футболистам иркутского «Зенита» вскоре вновь придется подрабатывать грузчиками и таксистами, как они делали это в январе этого года. Вынужденно осваивать новые профессии спортсменам тогда пришлось из-за того, что команда не получала зарплату полгода. Весной проблемы клуба были решены. По долгам с игроками рассчитались, и наш клуб, переждав карантин, вполне удачно стартовал в новом сезоне Профессиональной футбольной лиги. В 7 играх зенитовцам удалось набрать 8 очков. Кроме этого наши парни пробились в элитный раунд Кубка России, где почти на равных сыграли с клубом Премьер-лиги «Химки». Но, не прошло и половины сезона, как у «Зенита» вновь начались проблемы.

- Игроки не получают зарплату уже три месяца, - говорит корреспонденту «КП»-«Иркутск» спортивный директор ФК «Зенит» Александр Ковалев. – Про премиальные за победы я уже молчу. Более того, мы не можем их даже накормить в столовой и привезти на автобусе на стадион. При этом, никто из парней не бунтует. Футболисты пока относятся с пониманием.

Сейчас у команды домашняя серия игр. 27 сентября зенитовцы примут на своем поле московское «Динамо-2», а 30 сентября или 1 октября иркутяне, в рамках Кубка России должны сыграть с клубом Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород». В руководстве клуба уверены, что эти матчи состоятся, а вот что будет дальше, неизвестно.

- Дальше нас ждет выезд на игры против соперников из Санкт-Петербурга, - продолжает Александр Ковалев. – На поездку требуется около 1,5 миллионов рублей. Таких денег в клубе сейчас нет. Если не приедем на эти матчи, нас могут снять с Первенства России. В этой ситуации больше всего жаль иркутских болельщиком. В этом сезоне «Зениту» удалось вернуть фанатов на трибуны. На матч с «Химками» в дождь собрались почти 3 тысячи зрителей. Такого не было несколько лет. Обидно, если Иркутск вновь исчезнет с футбольной карты России.

По словам Александра Ковалева, в этом году, руководство планирует провести серьезный ребрендинг клуба. Если команда сохранит свое существование, планируется, что клуб сменит название.

- Хотим встретиться с иркутскими болельщиками, чтобы вместе решить, как будет называться футбольная команда в Иркутске, - говорит Александр Ковалев. – Должно быть индивидуальное название. Все-таки, команд с именем «Зенит» в России много.

Несмотря на финансовые трудности, руководство «Зенита» обещает выйти на ближайшие две домашние игры с боевым настроем и биться до конца.

- Просим болельщиков прийти на стадион и эмоциаонально поддержать нас, - заключает Александ Ковалев. – Может что-то и сдвинется с мертвой точки, а может быть, после этих матчей Иркутск попрощается с футболом.

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