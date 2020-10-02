Пропавшую 35-летнюю блондинку разыскивают в Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Ушла из дома 1 октября и больше ее никто не видел. Полицейские в Иркутской области разыскивают 35-летнюю Надежду Севергину.
«Последний раз на связь женщина выходила по сотовому телефону, была в городе Слюдянка», - сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. – «В настоящее время ее телефон отключен».
Беспокоиться о пропавшей стала ее подруга. Она и обратилась в полицию. Приметы женщины: на вид 30 лет, рост 170 см, среднее телосложение, волосы короткие – до середины шеи – светлые с темными корнями.
В день пропажи была одета в серый спортивный костюм с кошкой на груди, черную жилетку. Полицейские сообщают и об особых приметах - папилломы на носу и подбородке.
Если вы видели Надежду 1 октября и после – звоните 02.
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