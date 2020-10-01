Завершены поиски пропавшей без вести иркутянки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутске закончены поиски пропавшей без вести 39-летней женщины, которую искали с 27 сентября. Напомним, в тот день она ушла из дома в поселке Березовый, и не вернулась. Искали иркутянку четыре дня. 1 октября пришла трагическая новость.

- Женщина найдена мертвой, - сообщили «КП»-«Иркутск» источники в правоохранительных органах. – Причину смерти устанавливает экспертиза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 октября «комендантский час» для детей в Иркутске начинается с 22.00 (Подробности)

Семья с двумя детьми будет платить 17 лет ипотеку за квартиру, из которой их выселили по суду (Подробности)

Соколов, занесенных в Красную книгу, пытались вывезти из Иркутска для арабских шейхов (Подробности)