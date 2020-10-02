Завершены поиски пропавшего без вести дальнобойщика в Братском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Братском районе успешно завершены поиски пропавшего без вести дальнобойщика. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, что водитель большегруза «Вольво» перестал выходить на связь с родными 26 сентября. В тот день он перевозил металлические трубы по трассе «Вилюй». Ориентировки с описанием внешности мужчины и его грузовика разослали всем наружным нарядам полиции Братска и соседних районов. Поиски дали свои результаты 2 октября.

- Водитель найден живым и здоровым, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Подробности того, где все это время находился дальнобойщик, пока уточняются.

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