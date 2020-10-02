Дальнобойщик пропал без вести в Братском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

О пропаже 57-летнего водителя белого большегруза «Вольво» Виктора Лысенко, полицейским сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали, что еще 26 сентября дальнобойщик перестал выходить на связь, находясь на трассе «Вилюй», в 56 километрах от Братска. Известно, что в тот день мужчина перевозил металлические трубы. До сих пор, никто из его родных и друзей водителя не знает, где он может быть.

- Ориентировки с описанием внешности мужчины и его грузовика разосланы наружным нарядам полиции Братска и соседних районов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Всех, кто, что-либо знает о местонахождении Виктора Лысенко, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

Пропавший дальнобойщик. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

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