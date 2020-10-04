Полиция наградит сотрудника супермаркета из Усть-Кута, который прогнал грабителей пачками кофе и жвачкой

Полиция наградит жителя Усть-Кута, который прогнал грабителей из супермакета пачками кофе и жвачкой. Фото: личный архив.

Подсобный рабочий круглосуточного супермаркета в Усть-Куте Салоххидин Маматкуло будет награжден полицией за то, утром 30 сентября смело прогнал из магазина грабителей с ножом-тесаком. Двое неизвестных пытались вынести выручку из кассы супермаркета, но еле унесли оттуда ноги - 21-летний парень закидал их тем, что оказалось под рукой - пачками кофе и жвачкой. Не выдержав "натиска" летящих в них продуктов, горе-налетчики сбежали.

- В настоящий момент правоохранители занимаются розыском подозреваемых, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Руководство отдела намерено поощрить молодого человека за смелость.

Салоххидина, кстати, уже наградили премией от начальства. Сам момент его бойкого "сражения" с грабителями попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как налетчики резво улепетывают от "расстрела" продуктами.