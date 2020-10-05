Больше 50 сибиряков потеряли деньги в потребительском кооперативе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В банке процент маленький, хотя и гарантированный. А в кредитном потребительском кооперативе - наоборот. Процент большой, но с гарантиями хуже. Следователи полиции из Иркутска завели уголовное дело по статье за мошенничество против руководителей одного из них. На этот КПК было особенно много жалоб.

- В рамках расследования уголовного дела установлено свыше 50 потерпевших, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Сотрудниками полиции установлена возможная причастность к этому председателя правления потребительского кооператива.

Кредитный потребительский кооператив, о котором идет речь, имел офисы в Иркутске и Улан-Удэ и как водится, обещал пайщикам большой процент. Сейчас вместо того, чтобы получать дивиденды, все они стали пострадавшими.