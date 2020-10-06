"Уже пропали четыре девушки": сибиряк выдумал историю о маньяке в Иркутске и распространял ее в мессенджерах

Найден распространитель фейка о маньяке в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Иркутские полицейские нашли распространителя фейковой информации о том, что в городе завелся маньяк, похищающий женщин. Напомним, на днях в пабликах в соцсетях появился пост, в котором было сказано, что якобы, некий преступник поджидает женщин около студенческого общежития, и нападает. А в мессенджерах начали распространять такое сообщение.

-У меня пропала девчонка, - говорит мужской голос в аудиосообщении. - 27 числа ушла гулять и не вернулась. На следующий день пропала еще одна девчонка. Также в Иркутске 1 числа пропала девушка.

При этом, никаких подтверждений и доказательств этому автор не привел. Полицейские провели проверку, и выяснили, что пост, как и аудиосообщения оказались фейком, а маньяка в городе нет. Вскоре нашли одного из тех, кто пересылал это сообщение.

- Им оказался 20-летний безработный шелеховчанин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Его пригласили в отдел полиции для беседы. Парень пообещал что теперь будет тщательнее проверять все поступающие на его телефон сообщения.

- У меня у самого две младшие сестры, и я за них испугался, - объяснил свой поступок парень. – Поэтому и пересылал сообщение своим знакомым.

Полицейские еще раз советуют иркутянам не доверять непроверенной информации, которую пересылают в мессенджерах и публикуют в соцсетях. Лучше в такой ситуации дождаться официальных комментариев МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция опровергла информацию о насильнике-убийце в Иркутске (Подробности)