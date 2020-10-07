Число заболевших коронавирусом в Иркутской области на 7 октября – плюс 136 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Увы, но количество случаев заражения коронавирусом в Приангарье продолжает расти. Увеличивается и ежедневный прирост. За минувшие сутки в Иркутской области коронавирус подтвердился еще у 136 заболевших. За последние 24 часа госпитализировано 128 человек.

«В больницах под присмотром медиков сейчас 1562 пациента», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

За сутки выздоровели 69 сибиряков, всего врачи смогли помочь 17 548 зараженным. Увы, спасти не удалось еще четверых инфицированных. С начала пандемии в регионе 253 заболевших коронавирусом умерли от него, еще 89 с диагнозом COVID-19 скончались от иных заболеваний.

Число случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 7 октября 19 946.

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