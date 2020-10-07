Специалисты решают, как помочь жителям незаконной 11-этажки на Пискунова, 40 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

История с проблемным домом на Пискунова, 40 в Иркутске тянется давно. Специалисты разных ведомств решают, как помочь жильцам здания, которых обязывают снести его за свой счет. Ближайшая встреча с собственниками намечена на октябрь.

- В июне глава региона подписал указ о предоставлении единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика. Случай для России беспрецедентный. Граждане по факту не являются дольщиками. Застройщик продавал квартиры как собственник квартир по договору купли-продажи, - отметил директор Фонда защиты прав дольщиков в Иркутской области Роман Лиходиевский.

Напомним, здание построили без госстройнадзора. Администрация обращалась в суд с требованием снести самовольную постройку, но в 2013 году застройщик пообещал закончить строительство. Сроки сорвал, но успел продать квартиры жильцам.

В 2016 снова начались суды. Служба госстройнадзора Приангарья нашла в здании 38 нарушений при строительстве дома. А в 2019 году суд постановил снести здание за счет денег жильцов. С весны 2020 года вопрос на контроле.