Свидетелей гибели 17-летнего подростка на железной дороге ищут в Шелехове Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Следователи ищут свидетелей и очевидцев трагедии, случившейся на железной дороге в Шелеховском районе около часу дня 3 июля. Тогда под колесами грузового поезда вблизи садоводства Металлург, на перегоне Гончарово – Шелехов, погиб 17-летний подросток. Известно, что в тот день выпускник сдал ЕГЭ по информатике, а затем пошел в сторону железной дороги.

- Проведены необходимые исследования и экспертизы, в том числе судебно-медицинская, также следователи изучили записи камер видеонаблюдения, допросили педагогов и приятелей ученика, изъяли аудиозаписи переговоров машинистов локомотива и диспетчерской радиосвязи, - сообщили в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СКР.

Продолжается расследование уголовного дела по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Свидетелей и очевидцев просят обратиться в Иркутский следственный отдел на транспорте по телефону: 8(3952)20-10-47.