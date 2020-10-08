Житель Бурятии уехал в Иркутск в резиновых тапочках и пропал без вести. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске больше месяца ищут пропавшего без вести 41-летнего жителя Улан-Удэ Баясхалана Дамбаева. Еще 23 августа мужчина на попутках уехал из родного села Дырестуй на заработки в Иркутскую область. С тех пор, на связь с родными и близкими он не выходил. Добрался ли он до Приангарья, также неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы Баясхалана Дамбаева. У мужчины азиатская внешность. На вид ему около 40 лет, рост 175 см, среднего телосложения, черные волосы. Был одет в ярко-синюю футболку поло, синие шорты и черные резиновые тапочки. С собой у него была светло-синяя сумка, перекинутая через плечо.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Баясхалана Дамбаева, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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