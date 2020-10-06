Завершены поиски пропавшей без вести 14-летней школьницы из Иркутска

В Иркутске завершены поиски пропавшей без вести 14-летней девочки. Напомним, еще 3 октября она ушла в школу и не вернулась. В тот же день родители обратились в полицию. Поиски дали результаты через три дня.

- 6 октября школьницу нашли целой и невредимой в центре города, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Она гуляла с подругой по улице. Никаких преступлений в отношении нее не было.

Точные причины того, почему школьница не возвращалась домой, выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних.

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