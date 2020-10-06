Завершены поиски пропавшей без вести 35-летней женщины из Иркутска

Иркутские полицейские завершили поиски пропавшей без вести 35-летней женщины. Она ушла из дома 1 октября и не вернулась. Последний раз на связь иркутянка выходила по сотовому телефону. Тогда она рассказала, что находится в Слюдянке.

- 6 октября тело женщины нашли на берегу Байкала, в районе Слюдянки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Признаков насильственной смерти нет. По одной из версий она могла покончить с собой. Полицейские выяснили, что незадолго до исчезновения, иркутянка отправляла родным и близким сообщения, в которых сообщала о возможном суициде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция опровергла информацию о насильнике-убийце в Иркутске (Подробности)

Завершены поиски пропавшего без вести дальнобойщика в Братском районе (Подробности)

Ищут три дня: 14-летняя школьница пропала без вести в Иркутске (Подробности)