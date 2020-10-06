Ищут три дня: 14-летняя школьница пропала без вести в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

О пропаже 14-летней иркутянки Яны Егоровой полицейским сообщили ее взволнованные родители. Они рассказали, что еще 3 октября девочка ушла в школу в микрорайоне Солнечный, и не вернулась. Где она находится никто из родных и друзей, не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшей школьницы. На вид ей 16 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см. Лицо овальное, темно-коричневые волосы до плеч, глаза голубые. Была одета в кожаную черную куртку, темно-серые брюки, белую рубашку. С собой у нее была белая женская сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Яны Егоровой, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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