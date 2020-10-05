Полиция опровергла информацию о насильнике-убийце в Иркутске

Новость о том, что в Иркутске завелся насильник-убийца, серьезно напугала иркутян. Дело в том, что в пабликах в соцсетях появился пост, в котором было сказано, что якобы, некий преступник поджидает женщин около студенческого общежития, и нападает. При этом, никаких подтверждений и доказательств этому авторы поста не привели. Полицейские, прочитав сообщение, провели проверку, и выяснили, что пост оказался фейком.

- Никакого маньяка в Иркутске нет, и нападений на женщин не было, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - При распространении подобных фейков в качестве мнимых доказательств, приводятся фрагменты переписки с якобы очевидцами происшествия, прикрепляются фото, видео, аудио файлы. Подтвердить или опровергнуть, что они относятся к конкретной ситуации невозможно.

Невольно распространять такие фейки пользователи соцсетей начинают, когда автор поста просит сделать это как можно скорее, чтобы предупредить горожан. Поэтому полицейские просят не верить подобным сообщениям, если в них нет официальных комментариев МВД.