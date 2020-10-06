Жалобно скулила, из глаз текли слезы: упавшую в выгребную яму собаку спасли пожарные

Не могла лаять и жалобно скулила: упавшую в выгребную яму собаку спасли пожарные. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Странные звуки, похожие на плач, доносившиеся из выгребной ямы, на одной из улиц Качуга услышала местная жительница. Женщина не стала проходить мимо. Она заглянула в яму, но сразу понять, кто же находится на глубине примерно трех метров, ей не удалось. Посветив в яму фонариком телефона, сибирячка увидела внизу собаку. Та, сидела вся в грязи и жалобными глазами, полными слез, смотрела наверх.

- У нее даже не было сил лаять, - говорит женщина. – Она просто сидела, не двигаясь, и слабо скулила.

После спасения собаки, ее отмыли и накормили. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Стало понятно, что дворняга провалилась в открытую яму несколько дней назад. Выбраться самой у нее шансов не было. Чтобы не терять больше ни минуты, женщина вызвала спасателей. Уже через несколько минут на место приехали местные пожарные. Правда, операция не сразу увенчалась успехом. Бойцы попытались достать собаку с помощью спасательной петли, но подцепить пса не удалось.

- Пришлось спускаться в яму по лестнице, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Собака была настолько слабая, что даже не шевелилась.

Когда пса достали, спасателям еще пришлось потрудиться, чтобы как следует отмыть бедолагу от грязи. Ну а после душа собаку ждал еще один сюрприз. Пожарные вместе с очевидцами плотно накормили ее. Поластившись к своим спасителям, чистая и сытая дворняга побежала искать своих сородичей. Кстати, ни она, ни другие собаки в выгребную яму больше не провалятся, так как спасатели закрыли ее досками.

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