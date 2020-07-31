Не мог ни лаять, ни шевелиться: тонущего в болоте алабая спас иркутянин

Оказался в нужное время в нужном месте. Обычная прогулка к озеру иркутянина Федора Садовникова закончилась спасением огромного пса алабая. В выходной он приехал в гости к знакомой в деревню Московщина Иркутского района, решили прогуляться к местному водоему, который местами имеет заболоченные участки. Во время прогулки им послышались тихие всплески, звук которых доносился как раз с болота.

- Подойдя ближе, увидели крупную собаку - алабая, который безуспешно пытался выбраться на берег, но не мог, - рассказывает «Комсомолке» преподаватель Иркутского авиационного техникума Федор Садовников. – От истощения и длительного пребывания там он выдохся и уже не мог ни шевелить лапами, ни лаять. Он просто захлебывался болотной водой и тонул.

Пес едва не утонул. Фото предоставлено героем публикации

Не раздумывая, Федор отправился псу на выручку. Собака, хоть и была в трудной ситуации, просто так к себе подпускать никого не хотела.

- Пыталась рычать, но даже на это у животного уже едва хватало сил, «возмущения» были совсем тихие, - отмечает Садовников. – Я понял, что пес изможден и воспользовался этим. Подхватил и понес.

"Нелегкая это работа..."

Ноша была не из легких. Тащить огромного алабая когда у самого ноги так и вязнут в болоте!

- Как не испугался? В тот момент цель была одна – спасти жизнь, - говорит Федор Викторович. – Да и опыт помощи в трудных ситуациях у меня имеется: вот уже как 10 лет состою в добровольческом движении, да и преподаю-то я ОБЖ, тонущих спасать и самому приходилось. К тому же, у меня у самого есть собака, как вести себя с ними – знаю, часто сотрудничаю с зоозащитниками Иркутска. Если есть возможность помочь попавшим в беду, я ее не упускаю. Ездил в прошлом году в Тулун помогать, устранять последствия наводнения.

А что же пес? Кое-как Федору с псом удалось выбраться на берег. Там алабай полчаса приходил в себя: лежал, не шевелясь, и тяжело дышал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/793628" frameborder="0"></iframe> Иркутянин спас тонувшего в болоте алабая.Видео предоставлено Федором Садовниковым

- Потом начал немного двигаться, встал, заковылял, что-то гавкнул на прощание и удалился, - повествует преподаватель ОБЖ. – Больше я его не видел.

Эту историю спасения сам Садовников считает грустной. Он предполагает, что у пса есть хозяин. Часом ранее, как вспомнила его знакомая, они видели, как невдалеке прогуливался мужчина с двумя псами.

- Видимо он попросту не заметил, как с одним из его питомцев случилась такая беда, и просто пошел дальше, - предполагает Федор.

На озере в тот день больше никого не было, погода была пасмурная. Что было бы с псом, если бы пара не услышала всплески со стороны болота… представлять, не хочется.

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