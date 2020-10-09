Кафе в Ангарске оштрафовали за свадьбу во время коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом проверяют организации на соблюдение масочного режима и всех санитарных норм. Если есть нарушения, выписывают штраф. Суммы не малые – от 10 до 300 тысяч рублей, а за повторное – и до миллиона «целковых», а также приостановление работы до трех месяцев.

Так, накануне Ангарский городской суд оштрафовал предпринимателя на 30 000 рублей за проведение свадьбы в его кафе. Об этом сообщили в администрации города Ангарска.

«В ближайшие дни проведение контрольных мероприятий будет активизировано», - отметили в мэрии города. – «В числе первых проверят транспорт, крупные торговые центры, ночные клубы».

Контролировать будут не только юридические организации, но и простых горожан, ведь масочный режим продлен до устранения угрозы распространения коронавируса, и это касается всех граждан.

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