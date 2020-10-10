День перелетных птиц отметят в зоосаде Иркутска. Фото: Иркутский Зоосад

В Иркутском зоосаде сегодня, 10 октября, будут отмечать День перелетных птиц. Ребятишки смогут больше узнать о пернатых: об их миграции, образе жизни, посмотреть, как их кормят сотрудники зоопарка.

«В Иркутском Зоосаде обитают несколько перелетных ястребов и соколов», - рассказали сотрудники организации. – «Все они попали к нам из дикой природы с различными травмами. Вернуть их в естественные условия не представлялось возможным, поэтому птицы стали нашими постоянными обитателями».

После прослушивания мини-лекции, посетители смогут ответить на вопросы викторины, которую раздадут на входе в зоопарк. Конечно, развлекать детей будет уже не мало известный енот-аниматор. Праздник начнется в час дня.

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