«Александра Пахмутова – классик нашего времени»: Денис Мацуев о концерте имени композитора в честь 65-летия Братска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В декабре Братск отпразднует 65-летний юбилей. Специально ко дню рождения северной столицы Приангарья «Комсомольская правда» готовит песенный фестиваль имени самого известного композитора страны Александры Пахмутовой. Ведь именно проникновенные композиции Александры Пахмутовой прославили великие комсомольские стройки в Сибири, возведение ГЭС, первостроителей БАМа.

На концерте, который мы проведем совместно с телеканалом ТИВИСИ, компанией Asia Show, концертным департаментом Asia Musiс и группой «Доктор Джаз» при поддержке губернатора Приангарья Игоря Кобзева, хиты Александры Пахмутовой, написанные на стихи поэта-песенника Николая Добронравова, исполнят лучшие коллективы региона. Ну а назвали мы концерт строчкой одной из самых известных композиций Александры Пахмутовой «Главное, ребята сердцем не стареть».

Идею проведения такого фестиваля поддержал известный пианист, народный артист России Денис Мацуев, который отлично знаком с Александрой Пахмутовой.

- Никогда не забуду, как в детстве, когда я ездил в дом отдыха, песню Александры Пахмутовой «По Ангаре» девушки исполняли под баян, - рассказывает «КП» - «Иркутск» Денис Мацуев. – Они пели, танцевали. Тогда эта песня мне в душу и запала. Она настолько легкая и гармоничная, но в то же время очень колоритная. Вся гениальность Александры Николаевны в простоте. Я бы сравнил ее музыку с музыкой Моцарта. Вроде бы такую мелодию можно легко написать, но ни у кого больше не получается.

Сам Денис Мацуев в детстве и не подозревал, что лично познакомится с Александрой Пахмутовой. Произошла их встреча около 20 лет назад.

- Мы познакомились на юбилее Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П. И. Чайковского, - говорит Денис Мацуев. – Оказалось, она училась вместе с моим профессором Сергеем Доренским. Более того, Александра Николаевна уже тогда посетила несколько моих концертов. Помню, мы обменялись комплиментами. Я сказал, что я большой поклонник ее творчества, а она сказала, что она поклонница моего.

В тот же вечер, Денис Мацуев и Александра Пахмутова впервые сыграли на рояле дуэтом, в четыре руки. Иркутский пианист поразил композитора тем, что без всякой репетиции, сыграл около 30 попурри из ее мелодий. Среди них: «Надежда», «Старый клен», ну и конечно «По Ангаре».

- Александра Пахмутова до сих пор отлично играет на рояле, - продолжает Денис Мацуев. – У нее изумительная техника, а рояль звучит просто блестяще. Я считаю Александру Николаевну классиком сегодняшнего времени. В тандеме со своим потрясающим супругом Николаем Добронравовым они создают уникальные мелодии и точно попадают в образ. Эта пара фантастического воспитания, обаяния и скромности. Я поражаюсь, с какой нравственностью они относятся к жизни, к работе. Это глыба нашего композиторского цеха.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов.

Также Денис Мацуев вспомнил, как в прошлом году, на 90-летнем юбилее Александры Пахмутовой в Большом театре, собрались все самые известные звезды академической музыки и отечественной эстрады.

- Александра Николаевна рассказывала мне, что песни для старой эстрады готовились и учились годами, - говорит Денис Мацуев. – Тогда были потрясающие артисты, которые своими голосами раскрывали образы песен. В них же глубина, они несли огромный смысл. Александра Пахмутова одна из самых гениальных русских мелодистов. Считаю, что исполнять ее песни могут только те, кто обладает таким же талантом, что и Александра Николаевна. Я желаю ей, а также Николаю Добронравову здоровья, долголетия, и хочу быстрее встретиться с ними. Мечтаю пригласить их в Иркутск на фестиваль «Звезды на Байкале»!

Сама Александра Пахмутова уже в курсе, что в Иркутске пройдет фестиваль ее имени. Вместе с Николаем Добронравовым, композитор записала видеообращение сибирякам.

- Дорогие братчане, - говорит Александра Пахмутова. – Мы очень рады возможности приветствовать вас. Спасибо вам, что у вас будет такой фестиваль под названием «Главное, ребята сердцем не стареть».

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