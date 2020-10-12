10-летний мальчик из Иркутска пнул больного голубя как футбольный мяч

10-летний мальчик из Иркутска пнул голубя как футбольный мяч. Фото: "Инцидент Иркутск"

Пользователей иркутских соцсетей возмутило видео, которое на днях опубликовали в паблике «Инцидент Иркутск». На кадрах, снятыми очевидцами видно, как во дворе одного из жилых домов, рядом с детской площадкой, ребенок с разбега пинает голубя, словно футбольный мяч. От удара птица, «взлетела» вверх и тут же упала на землю.

Ролик, во время мониторинга соцсетей заметили иркутские полицейские, которые уже выяснили подробности. Оказалось, инцидент произошел на улице Шахтерская. Школьники заметили во дворе больного голубя, который не мог взлететь. Во время игры, 10-летний мальчик подбежал к птице и пнул ее. Отстали от птицы дети после того, как им сделал замечание случайный прохожий.

- В отношении матери школьника составлен протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Теперь родителей мальчика, а также его самого ждут профилактические беседы с инспекторами по делам несовершеннолетних.

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