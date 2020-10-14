Байкал вошел в топ-7 популярных мест для отдыха в России зимой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не успели побывать на Байкале летом? Не беда. Зимой он тоже очень красивый. Чего только стоит знаменитый узорчатый лед! Чтобы полюбоваться им, насладиться снежными просторами и свежим морозным воздухом, на озеро едут со всей страны. И очередной опрос сервиса Tvil.ru тому в подтверждение.

Байкал занял седьмое место в рейтинге самых популярных направлений для зимнего отдыха в стране. Нынче в отпуск на озеро собираются 4,49% опрошенных туристов.

- Большинство россиян (35,96%) поедут на курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ), чтобы подлечиться водами и грязями, - рассказали специалисты сервиса. - На втором месте Крым - 20,22%. Бронзу в рейтинге самых популярных направлений для зимнего отдыха получил Краснодарский край - 12,36%.

На южных курортах, конечно, зимой отдыхать приятно, но где как не в Сибири ощутишь настоящую русскую зиму? Попариться в баньке, а потом окунуться в ледяной Байкал, погулять по обледенелым сказочным пещерам, покататься по зеркальной поверхности озера на коньках… Впечатлений хватит надолго.

КОНКРЕТНО

Топ-10 популярных направлений для отдыха зимой 2020 - 2021

Место Процент желающих

КМВ 35,96

Крым 20,22

Краснодарский край 12,36

Алтай 6,74

Урал 5,62

Мурманская область 4,49

Байкал 4,49

Великий Устюг 4,49

Приэльбрусье 3,37

Кострома 2,25