Омуля на 65 000 рублей выловил браконьер на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские Улан-Удэ задержали 27-летнего жителя Кабанского района, когда он занимался ловлей омуля на Байкале. Сетями он выловил столько особей, что ущерб от действий рыбака природным ресурсам составил 65 000 рублей.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, возможно, нарушитель «отделается» штрафом, но сумма не малая - полмиллиона рублей. Напомним, вылов омуля на Байкале запрещен вот уже три года - с 1 октября 2017 года.

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